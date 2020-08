Covid, aumentano i contagi e i ricoverati con sintomi ma con ventimila tamponi in più (Di martedì 18 agosto 2020) Tornano a salire i nuovi casi di Covid in Italia. Sono 403 nelle ultime 24 ore, mentre ieri l’aumento era stato di 320, e 5 i morti. Sono i dati resi noti dal ministero della Salute sulla situazione dei contagi. Il numero totale delle vittime nel nostro Paese sale quindi a 35.405. I guariti sono 174 per un numero complessivo di 204.142. Sono 33 i ricoverati con sintomi in più rispetto a ieri che portano il totale della persone negli ospedali a 843. Stabili invece rispetto a ieri le terapie intensive. I ricoverati nelle rianimazioni italiane sono 58 come ieri. Sono oltre 53mila i tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore per un totale di 32mila persone sottoposte a test, ventimila in più di ieri, un dato che non giustifica al momento ipotesi ... Leggi su secoloditalia

