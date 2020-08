Conte: «Demeriti Shakhtar? Siamo stati bravi noi» – VIDEO (Di martedì 18 agosto 2020) Antonio Conte analizza la sfida contro lo Shakthar e la prestazione dei suoi, capaci di segnare 5 gol e volare in finale di Europa League Una netta vittoria per 5 a 0 regala all’Inter la finale di Europa League. Antonio Conte, nel post match, commenta così la sfida e la prestazione dello Shakhtar. «Penso che siano rimasti un po’ sorpresi dal nostro atteggiamento, ma non credo abbiano dei Demeriti. Penso che i miei ragazzi abbiano grandissimi meriti, hanno fatto una gara perfetta sotto ogni punto di vista. Hanno tolto i loro punti di forza facendo emergere i punti deboli. La soddisfazione mia è vedere una semifinale di Europa League dove domini contro una squadra importante, con un ottimo allenatore e una grande organizzazione di gioco, e vinci 5-0». Leggi su ... Leggi su calcionews24

Antonio Conte, nel post match, commenta così la sfida e la prestazione dello Shakhtar. «Penso che siano rimasti un po’ sorpresi dal nostro atteggiamento, ma non credo abbiano dei demeriti. Penso che i ...

