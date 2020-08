Castro: «Mi assumo tutte le responsabilità, ma…» – VIDEO (Di martedì 18 agosto 2020) Castro, tecnico dello Shakhtar, commenta la prestazione della squadra ucraina contro l’Inter: le sue parole Dopo la netta sconfitta contro l’Inter per 5 a 0 in semifinale di Europa League, Castro, tecnico dello Shakhtar, ha analizzato il match, assumendosi la responsabilità di quanto è accaduto. «Mi assumo la totale, piena responsabilità per quanto accaduto qui. Da allenatore, mi assumo tutte le responsabilità della sconfitta dello Shakhtar. Va riconosciuto però il percorso fatto dai giocatori per arrivare fin qui. Potremmo essere tentati di cancellare quanto fatto fin qui, ma non mi pare il caso, ci sono state gare con ottimi risultati. Analizzeremo le vittorie e le sconfitte ma non permetterò che questo cambi il volto di un ... Leggi su calcionews24

Ultime Notizie dalla rete : Castro assumo Castro: "Mi assumo tutte le responsabilità, ma..." Yahoo Eurosport IT Castro: "Mi assumo tutte le responsabilità, ma..."

Luis Castro non cerca scuse e si assume tutte le responsabilità della pesante sconfitta europea contro i nerazzurri.

Luis Castro non cerca scuse e si assume tutte le responsabilità della pesante sconfitta europea contro i nerazzurri.