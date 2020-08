Banchi, aule, contagi e responsabilità dei presidi: le regole per il rientro a scuola (Di martedì 18 agosto 2020) Le scelte finali dipenderanno dalla curva dell’epidemia: oggi la prima riunione del Cts. Linee guida definitive solo dal 31 di agosto Leggi su corriere

matteosalvinimi : Mentre in Svizzera i bimbi iniziano a tornare a scuola, in Italia i presidi denunciano la mancanza di 10MILA aule,… - msgelmini : Sui banchi con le rotelle decideranno i presidi, sugli orari di ingresso decideranno i governatori, sulle aule nei… - danieledv79 : RT @Corriere: Banchi, aule, responsabilità dei presidi e contagi: le regole per il rientro in classe a settembre - 30mirella51 : RT @matteosalvinimi: Mentre in Svizzera i bimbi iniziano a tornare a scuola, in Italia i presidi denunciano la mancanza di 10MILA aule, ma… - Corriere : Banchi, aule, responsabilità dei presidi e contagi: le regole per il rientro in classe a settembre -