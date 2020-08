Ascolti tv lunedì 17 agosto 2020 (Di martedì 18 agosto 2020) Prime Time Su Rai 1 C'era una volta Vigata - La mossa del cavallo in replica ha registrato 2.101.000 telespettatori, share 13,13%. Su Rai 2 La serie Hawaii Five - 0 ha registrato 977.000 telespettatori, share 5,07%. NCIS New Orleans 788.000, 4,52%. Su Rai 3 Il film Quello che non so di lei ha registrato 642.000 telespettatori, share 3,54%. Su Canale 5 Il film Windstorm - Liberi nel vento ha registrato un netto di 2.048.000 telespettatori, share 11,60%. Su Italia 1 Il film La mummia ha registrato un netto di 634.000 telespettatori, share 4,04%. Su Rete 4 Il film Il bisbetico domato ha registrato un netto di 816.000 telespettatori, share 4,95%. Su La7 In Onda Focus ha registrato 790.000 telespettatori, share 4,08%. Eden - Un pianeta da salvare 258.000, 2,29%. Su Tv8 Il match Inter - Shakhtar Donetsk, semifinale Uefa Europa ... Leggi su blogo

