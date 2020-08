Amministrative 2020, le nuove liste certificate (Di martedì 18 agosto 2020) Siamo lieti di comunicarvi l’elenco delle nuove liste certificate del MoVimento 5 Stelle per le Amministrative 2020, pubblicate anche nella sezione ufficiale su movimento5stelle.it: • Fondi (Lazio) di Giuseppe Manzo (candidato sindaco) • Casarano (Puglia) di Marzia Maria Ferraro (candidato sindaco) • Faenza (Emilia-Romagna) con Massimo Bosi (capolista) • Ariccia (Lazio) con Emanuele Imperioli (capolista) • Colleferro (Lazio) di Daniele Capuano (candidato sindaco) L'articolo proviene da Il Blog delle Stelle. Leggi su ilblogdellestelle

