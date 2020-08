Alfonso Signorini svela il cast | Primi concorrenti ufficiali del GF Vip (Di martedì 18 agosto 2020) Arriva l’ufficialità da parte del Grande Fratello Vip: Alfonso Signorini svela una parte del cast e da il via al conto alla rovescia per la nuova edizione. Dopo mesi di toto nome per cercare di capire i nomi dei concorrenti del reality. il conduttore e giornalista Alfonso Signorini svela il cast del Grande Fratello Vip. … L'articolo Alfonso Signorini svela il cast Primi concorrenti ufficiali del GF Vip proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Dopo mesi di toto nome per cercare di capire i nomi dei concorrenti del reality. il conduttore e giornalista Alfonso Signorini svela il cast del Grande Fratello Vip. Balzano agli onori della cronaca i ...

Alfonso Signorini racconta la sua malattia: “Dipendo da una medicina”

Era il 2011 quando Alfonso Signorini, ha scoperto di essere malato di leucemia. Il conduttore si era recato in ospedale per fare dei controlli e dopo essere stato dimesso ha ricevuto la chiamata ...

