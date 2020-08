WWE – Con ThunderDome i fan potarnno vivere un’esperienza visiva senza precedenti (Di lunedì 17 agosto 2020) WWE ThunderDome™, con un set all’avanguardia, schede video, giochi pirotecnici, laser, grafica moderna e droni con telecamere, porterà l’esperienza visiva dei fan della WWE a un livello senza precedenti a partire da venerdì 21 agosto, dando inizio al weekend di SummerSlam®. “La WWE ha una lunga storia nella produzione di eventi e show spettacolari, ma tutto questo non si può paragonare a quello che stiamo creando con WWE ThunderDome”, ha spiegato Kevin Dunn, WWE Executive Vice President, Television Production. “Questa struttura ci consentirà di offrire un’atmosfera coinvolgente e generare più entusiasmo tra i milioni di fan che guardano la nostra programmazione in tutto il mondo”. Con il debutto di WWE ... Leggi su sportfair

