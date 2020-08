Una donna è stata trovata morta nel mare di Jesolo (Di lunedì 17 agosto 2020) AGI - Una donna di una cinquantina d'anni è stata trovata morta in mare a Jesolo, in provincia di Venezia. La vittima non è stata ancora identificata. E' stata vista da alcuni bagnanti verso le 10.20, nelle vicinanze della torretta 14 gestita dalla Jesolo Turismo, zona piazza Brescia. Galleggiava a poche decine di metri dalla riva, a pancia in giù. I bagnanti l'hanno trascinata a riva, mentre venivano allertati gli addetti al salvataggio della Jesolo Turismo; avviate le pratiche di rianimazione, proseguite poi anche dal personale sanitario del 118, ma per la donna non c'è stato nulla da fare. Considerate le condizioni del corpo, non è escluso che ... Leggi su agi

Giorgiolaporta : Non vedo tanta gente con la spunta blu solidarizzare con @francescatotolo. Allora voglio essere il primo, perché me… - lauraboldrini : In una #democrazia si è liberi di esprimere le proprie opinioni. In Italia, invece, una donna che critica la #Lega… - fattoquotidiano : Medicina, sono di più le laureate ma non le chirurghe. “Mi dissero: sei brava, peccato che tu sia una donna. Troppa… - coma_girl : @swimmerpg Una che abita qui, la donna de un pluripregiudicato. - VittorioFerram1 : RT @FratellidItalia: Vincenzo Maria Tripodi è il giovane agente di Polizia che ha interpretato la chiamata di una donna che, chiedendo una… -

Ultime Notizie dalla rete : Una donna Una donna quasi perfetta SanGiovanniRotondonet.it Uccide la moglie e simula il suicidio: arrestato marito assassino a Giugliano

Ha ucciso la moglie, strangolandola, e ha cercato di far credere che la donna fosse morta, invece, suicida. È quanto è stato scoperto in seguito alle indagini del carabinieri di Giugliano, coordinati ...

“Dammi la borsa o ti ammazzo”, rapina shock a Foggia. Donna si oppone a malvivente e riesce a fuggire

Una 44enne ieri pomeriggio a Foggia ha subito un tentativo di rapina da parte di un uomo che in strada l’ha avvicinata e, impugnando un coltello, le ha detto “dammi la borsa o ti ammazzo”. La donna, ...

Ha ucciso la moglie, strangolandola, e ha cercato di far credere che la donna fosse morta, invece, suicida. È quanto è stato scoperto in seguito alle indagini del carabinieri di Giugliano, coordinati ...Una 44enne ieri pomeriggio a Foggia ha subito un tentativo di rapina da parte di un uomo che in strada l’ha avvicinata e, impugnando un coltello, le ha detto “dammi la borsa o ti ammazzo”. La donna, ...