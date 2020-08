Turista sale sul tetto delle Terme Centrali agli Scavi di Pompei per scattarsi un selfie (Di lunedì 17 agosto 2020) sale sul tetto delle Terme Centrali, negli Scavi di Pompei, per scattare delle foto. Ma la Turista è stata a sua volta fotografata ed ora, secondo quanto racconta il quotidiano Il Mattino, è stata aperta una indagine della Soprintendenza. E’ accaduto il giorno di Ferragosto e la foto della donna ha scatenato critiche soprattutto sui social. La giovane, di cui per ora non si conosce l’identità e neanche la nazionalità, ha violato il divieto e infranto il regolamento del Parco archeologico che espressamente proibisce di salire ma anche solo di sedersi o di appoggiarsi sui monumenti del sito. Leggi su huffingtonpost

