Sulla scuola si rischia "una rivolta di massa" (Di lunedì 17 agosto 2020) Sulla scuola si rischia “una rivolta di massa”. A paventare questo scenario è il segretario del Pd Nicola Zingaretti in un intervento su La Stampa. “Non lo dico per mettere una bandierina polemica”, scrive il leader dem, “piuttosto per continuare a svolgere come Pd un ruolo di allerta e anche di proposta in un settore che coinvolge milioni di persone. Tra operatori, insegnati e soprattutto famiglie. Sarebbe intollerabile dopo mesi di lockdown far perdere anche solo un’ulteriore ora di lezione, nell’incertezza o con una apertura a singhiozzo interrotta quasi subito da una nuova pausa del lavoro scolastico dovuta alle elezioni regionali e referendarie del 20 settembre”, ha osservato Zingaretti. ”È stato un errore non ascoltare il Pd ... Leggi su huffingtonpost

