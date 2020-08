Stupro dell'orrore in spiaggia: tre immigrati minorenni su una 15enne (Di lunedì 17 agosto 2020) Valentina Dardari La vittima era sola e stava aspettando alcuni amici. Due albanesi e un egiziano sono finiti in questura sospettati di violenza sessuale di gruppo Terribile avventura quella accaduta a una ragazzina di 15 anni in spiaggia a Lignano. La giovane era sola e stava aspettando alcuni amici quando è stata avvicinata da un gruppetto di tre coetanei. Sembra si tratti di due albanesi e un egiziano. I tre avevano lasciato la struttura di accoglienza di Milano per trascorrere la notte di Ferragosto al mare, a Lignano Sabbiadoro, nota località balneare in provincia di Udine. I tre extracomunitari sono alla fine stati portati in Questura a Udine e la giovane ha terminato la nottata in ospedale per accertamenti antiviolenza. Due la violentavano e il terzo stava a guardare Il gruppetto di stranieri è sospettato di aver commesso violenza ... Leggi su ilgiornale

