Spagna: Miguel Bosé a capo delle proteste contro le mascherine (Di lunedì 17 agosto 2020) Miguel Bosé ha lanciato un appello ed è riuscito a far partire una protesta popolare in Spagna contro le mascherine. La risposta del governo è stata dura. Miguel Bosé è convinto che il Coronavirus sia una truffa e che non esista alcuna pandemia. È anche convinto che le nuove misure di sicurezza imposte dal governo spagnolo (e che sono molto simili a … L'articolo Spagna: Miguel Bosé a capo delle proteste contro le mascherine è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

zazoomblog : Spagna: Miguel Bosé a capo delle proteste contro le mascherine - #Spagna: #Miguel #delle #proteste - ciotolina2004 : RT @luisaauri: Miguel Bose' appoggia la protesta in Spagna contro l'uso della mascherina e le restrizioni anti covid promosse dal governo.… - planetpaul65 : RT @LucillaMasini: Miguel Bosé guida una manifestazione di negazionisti anti-mascherina in Spagna. E la madre è morta di Covid. Pensavamo c… - d_spagna : RT @Adnkronos: #MiguelBosè lancia protesta anti-mascherina, migliaia in piazza a #Madrid - d_spagna : Coronavirus, migliaia in piazza con Miguel Bose’ per la “Resistenza” contro la dittatura in mascherina -

Ultime Notizie dalla rete : Spagna Miguel Spagna, protesta anti-mascherina: migliaia in piazza a Madrid con Miguel Bosè Il Tempo Miguel Bosé shock: contro le mascherine che proteggono dal Covid19

A Madrid la protesta contro le mascherine è appoggiata dal cantante Miguel BoséIn questi giorni di metà agosto la Spagna sta registrando numeri preoccupanti per quanto riguarda la situazione Covid-19.

Miguel Bosé in piazza con i negazionisti: no alla mascherina

“Libertà!”. Sono in migliaia le persone scese in piazza a Madrid che fanno risuonare tale parola in segno di protesta contro l’uso obbligatorio delle mascherine e le altre misure approvate dal governo ...

A Madrid la protesta contro le mascherine è appoggiata dal cantante Miguel BoséIn questi giorni di metà agosto la Spagna sta registrando numeri preoccupanti per quanto riguarda la situazione Covid-19.“Libertà!”. Sono in migliaia le persone scese in piazza a Madrid che fanno risuonare tale parola in segno di protesta contro l’uso obbligatorio delle mascherine e le altre misure approvate dal governo ...