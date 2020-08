Senza cantieri l'Italia non ripartirà (Di lunedì 17 agosto 2020) Diverse misure varate dal Governo Italiano per sostenere l’economia duramente colpita dal coronavirus vanno nella giusta direzione. Positivo è stato lo sforzo (anche se solo appena cominciato) per semplificare le procedure e velocizzare le autorizzazioni agli investimenti in infrastrutture e reti. Utili gli incentivi per l’edilizia, le ristrutturazioni e il risparmio energetico; quelli per rilanciare gli investimenti tecnici delle imprese; quelli per favorire l’occupazione, soprattutto al Sud (anche se si tratta solo un primo e isolato passo). E importante è stata la decisione di ampliare la misura degli 80 euro fino a 100 euro estendendo anche la platea dei beneficiari.Nonostante il lockdown molto più duro attuato dall’Italia rispetto agli altri Paesi, i dati sul Pil del primo semestre mostrano che la nostra ... Leggi su huffingtonpost

Diverse misure varate dal Governo italiano per sostenere l’economia duramente colpita dal coronavirus vanno nella giusta direzione. Positivo è stato lo sforzo (anche se solo appena cominciato) per sem ...

LODI Avanzano i cantieri, in arrivo disagi

Via al rifacimento del porfido in piazza Ospitale, lavori anche per il rifacimento della rete Terna in via San Colombano Da oggi nuovi disagi alla viabilità per i cantieri. Per i lavori sulla rete ad ...

Via al rifacimento del porfido in piazza Ospitale, lavori anche per il rifacimento della rete Terna in via San Colombano Da oggi nuovi disagi alla viabilità per i cantieri. Per i lavori sulla rete ad ...