Selvaggia Lucarelli sbeffeggia Gallera per la ferita alla testa. Il web la ricopre di insulti (Di lunedì 17 agosto 2020) Selvaggia Lucarelli vuole fare la spiritosa sulle disgrazie degli altri. Ha esagerato e la rete giustamente la massacra, ricoprendola di insulti. Il suo bersaglio polemico è Giulio Gallera, l’assessore alla Sanità lombarda, che ha riportato un incidente che lui stesso ha raccontato su Fb L’incidente è avvenuto mentre giocava a paddle a Santa Margherita Ligure. Ha battuto la testa contro un’inferriata. L’assessore ha pubblicato su Fb una sua fot con la vistosa fasciatura per ringraziare lo staff medico del Pronto Soccorso di Lavagna. Cosa ci sarà da ridere non si sa. Ma Selvaggia Lucarelli evidentemente trova modo di ironizzare lo stesso, le basta poco. Subito pronto il tweet, nel quale ... Leggi su secoloditalia

