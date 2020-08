Sei ragazzi positivi al Coronavirus: hanno partecipato a una festa in Sardegna. Si teme nuovo focolaio (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma. Sono risultati positivi al tampone sei ragazzi che hanno partecipato ad una festa a Porto Rotondo, in Sardegna. A comunicare i contagi è l’Unità di Crisi della Regione Lazio: si tratta di due gruppi distinti, ma entrambi hanno in comune la serata di movida a Olbia, che risale all’8 agosto scorso. Roma, Sei ragazzi positivi … L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

enzomazza : Apri le discoteche per decreto e poi dai la colpa ai ragazzi che ci vanno. Sono quei ragazzi ai quali negli ultimi… - elena_ele6 : RT @rtl1025: ?? 'La Asl Roma 1 ha comunicato la positività di sei ragazzi di rientro da #PortoRotondo. Si tratta di due gruppi distinti che… - StefaniaFalone : RT @fanpage: Nuovo focolaio a Roma. Cosa è emerso dalle analisi - PulitiElena : RT @fanpage: Nuovo focolaio a Roma. Cosa è emerso dalle analisi - 34_liss : RT @rtl1025: ?? 'La Asl Roma 1 ha comunicato la positività di sei ragazzi di rientro da #PortoRotondo. Si tratta di due gruppi distinti che… -