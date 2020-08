Se Linus si preoccupa più dei governatori di Regione per le discoteche (Di lunedì 17 agosto 2020) In queste ore è diventato virale un post di Linus su Instagram in cui il dj spiega che è stato irresponsabile aprire le discoteche: Il conduttore radiofonico racconta che ha aspettato a lungo per esprimersi ma che non ci voleva una grande mente per capire cosa sarebbe successo: “ma quale imbecille di politico, governatore, sindaco o questore poteva pensare che si potessero aprire e non avere assembramenti?!? I gestori delle discoteche non sono esattamente una categoria al di sopra di ogni sospetto, ma come puoi pensare che la gente in un locale non faccia quello per cui c’è andata, cioè stare insieme? Perché le avete fatte aprire, eravate ubriachi o interessati?” Il concetto è stato ribadito anche in un’intervista su Repubblica di oggi: Dovevano rimanere chiuse ... Leggi su nextquotidiano

