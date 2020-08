Scuola, chiusura per contagi dipenderà dalle ASL (Di lunedì 17 agosto 2020) Scuola, chiusura dipenderà soltanto dalla decisione che prenderà la ASL in caso di numero di infetti. Secondo le ultime notizie non ci saranno delle norme unitarie di carattere generale e nazionale. La Scuola a breve inizierà di nuovo in tutta Italia. Un dato di fatto molto difficile da mandare giù, soprattutto perché i casi di … L'articolo Scuola, chiusura per contagi dipenderà dalle ASL proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Corriere : «La chiusura delle discoteche era improcrastinabile, siamo pronti ad altre restrizioni se la situazione dovesse peg… - rtl1025 : ?? 'Se ci sarà un caso positivo all'interno di una #scuola bisognerà valutare la chiusura dell'istituto solo di conc… - Daniele_Manca : Locatelli (Cts): «Riaprire la scuola a tutti i costi». I contagi? «Il 25-40% tornati da viaggi, 3-5% dai migranti»… - uandarin : RT @Azione_it: 1-La #scuola è il pilastro dello Stato, insieme alla sanità. 2-La perdita di apprendimento dovuta alla chiusura delle scuol… - Andreacocco87 : RT @Azione_it: 1-La #scuola è il pilastro dello Stato, insieme alla sanità. 2-La perdita di apprendimento dovuta alla chiusura delle scuol… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola chiusura Coronavirus in aumento, timori per il rientro a scuola: Governo valuta chiusura discoteche Orizzonte Scuola Il Ministro Speranza ha firmato l'ordinanza: da stasera obbligo di mascherina anche in piazze, vie e lungomari se si creano assembramenti

L'altra misura riguarderà il divieto di ballo, ma non la chiusura dei locali. Il testo dell'ordinanza in allegato all'articolo Non solo locali della movida, l’obbligo di indossare la mascherina, dalle ...

Stop discoteche, sindacato locali contro governo: ricorso al Tar

Stop alle discoteche e sale da ballo e obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento. Sono le nuove misure adottate dal governo per frenare l’aume ...

L'altra misura riguarderà il divieto di ballo, ma non la chiusura dei locali. Il testo dell'ordinanza in allegato all'articolo Non solo locali della movida, l’obbligo di indossare la mascherina, dalle ...Stop alle discoteche e sale da ballo e obbligo di mascherina anche all’aperto dalle 18 alle 6 nei luoghi dove c’è rischio di assembramento. Sono le nuove misure adottate dal governo per frenare l’aume ...