Salvini e la chiusura dei negozi che non esiste (Di lunedì 17 agosto 2020) Nell’eroico tentativo di superare sé stesso nella capacità di mettere in circolazione fake news, ieri Matteo Salvini ha pubblicato un video su Twitter in cui accusa a più riprese il governo di aver chiuso “i negozi” quando il provvedimento del governo vale per sale da ballo e discoteche, come recita l’ordinanza pubblicata ieri dal ministero della Salute: “sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico”. Nel video Salvini dice che il governo “cambia un’altra volta idea” e ... Leggi su nextquotidiano

