Questo sondaggio che promette «un regalo esclusivo» non è stato commissionato da Amazon (Di lunedì 17 agosto 2020) Lunedì 17 agosto 2020 la redazione di Facta ha ricevuto una segnalazione via WhatsApp che chiedeva di verificare l’autenticità di un messaggio, circolato via email ed sms, contenente il link a un presunto sondaggio commissionato da Amazon, che promette «un regalo esclusivo» al termine della compilazione. Il link in questione conduce al sito web Younstech.com che non è collegato ad Amazon. Non trattandosi di una sito ufficiale o direttamente collegato all’azienda, consigliamo ai nostri lettori di non cliccarci. All’interno del sito è presente un banner che annuncia «Sei stato selezionato per ricevere un regalo esclusivo! Per avere diritto a ... Leggi su facta.news

L’ultimo sondaggio di Emg in merito alle elezioni regionali 2020 in Puglia vedrebbe Raffaele Fitto, candidato del centrodestra, nettamente avanti rispetto al governatore uscente Michele Emiliano che c ...

Sembra ormai certo che Apple presenterà quattro modelli di iPhone 12 quest’anno, inclusi i modelli Pro e i dispositivi con funzionalità 5G. Il leaker Jon Prosser ha recentemente affermato su Twitter c ...

L'ultimo sondaggio di Emg in merito alle elezioni regionali 2020 in Puglia vedrebbe Raffaele Fitto, candidato del centrodestra, nettamente avanti rispetto al governatore uscente Michele Emiliano che c ...