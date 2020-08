Pompei, sale sul tetto delle terme per scattare un selfie: rischia una multa di 3 mila euro (Di lunedì 17 agosto 2020) Una turista è salita sul tetto delle terme centrali negli scavi archeologici di Pompei per scattare una foto. A darne notizia è il quotidiano “Il Mattino”, che pubblica l’immagine della turista, della quale non si conosce nome e nazionalità, sul tetto delle terme mentre scatta un selfie. La turista sarebbe salita sul tetto, posto a un’altezza di tre metri, percorrendo una scalinata normalmente vietata ai turisti, il tutto violando il divieto imposto ai visitatori del Parco archeologico di sedersi o appoggiarsi sui monumenti del sito. La denuncia è giunta alla Soprintendenza via web: a scattare la foto, un altro visitatore indignato dal gesto della ... Leggi su ildenaro

