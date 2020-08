Polignano a Mare, abusi edilizi in una zona vincolata: sigilli al Villaggio San Giovanni. Tre indagati (Di lunedì 17 agosto 2020) Il provvedimento eseguito dalla guardia costiera su disposizione della procura di Bari. Sarebbero state realizzate opere permanenti anziché amovibili Leggi su repubblica

I militari della Guardia Costiera del Nucleo Operativo di Polizia Ambientale della Direzione Marittima di Bari, hanno posto sotto sequestro sul litorale a sud di Bari, in localita' "San Giovanni" nel ...

Una struttura turistico-balneare di circa 25 mila metri quadri in località San Giovanni a Polignano a Mare è stata sottoposta a sequestro preventivo per abusivismo edilizio. Stando al provvedimento di ...

