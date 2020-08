Lazio beffata, niente David Silva: l'ex City va alla Real Sociedad (Di lunedì 17 agosto 2020) Lazio, sfuma il sogno David Silva. Colpo a sorpresa della Real Sociedad. Il club basco ha annunciato su Twitter l'ingaggio di David Silva che oggi ha dato l'addio dopo 10 anni al Manchester City. ... Leggi su leggo

