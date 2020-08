La Real Sociedad annuncia David Silva, Lazio furiosa (Di lunedì 17 agosto 2020) David Silva va alla Real Sociedad, la Lazio rimane fregata ed è furiosa. Il club basco ha annunciato l’arrivo dell’ex Manchester City. Il club di Lotito era convinto di aver trovato un accordo triennale col giocatore spagnolo e pensava di aver fissato le visite mediche a Roma. Invece è finita diversamente. Fabrizio Romano che il club spagnolo ha contattato segretamente il fantasista. Real Sociedad hijacked David Silva deal! Lazio had a total agreement on a three three years contract and medicals scheduled in Rome. Real Sociedad contacted him secretly. Lazio are furious. Done deal. #transfers — Fabrizio ... Leggi su ilnapolista

DiMarzio : #DavidSilva, niente #Lazio. Ha scelto la #RealSociedad - SkySport : Calciomercato, niente Lazio per David Silva: ufficiale il passaggio alla Real Sociedad - MarioGiunta : Lazio, saltato l’affare David Silva! Il giocatore ha scelto la Real Sociedad! Ecco il motivo della mancata firma qu… - Lautaresque : RT @NamasteDavide: @DiMarzio @manuel_mariani Il Silva che ha ingaggiato il Real Sociedad è un’altro, lo ha appena annunciato sul suo profilo - __santino992 : RT @DiMarzio: #DavidSilva, niente #Lazio. Ha scelto la #RealSociedad -

Ultime Notizie dalla rete : Real Sociedad Calciomercato | David Silva, Marca rilancia: firmerà con la Real Sociedad Laziostory Calciomercato Lazio – Niente David Silva, andrà alla Real Sociedad

ULTIME NOTIZIE MERCATO LAZIO – Il futuro di David Silva non andrà alla Lazio. Lo spagnolo rifiutato l’offerta biancoceleste e firma un biennale con la Real Sociedad ULTIME NOTIZIE MERCATO LAZIO – Davi ...

Calciomercato, che beffa per la Lazio: David Silva alla Real Sociedad!

Lazio, la beffa arriva dalla Spagna: David Silva è un nuovo giocatore della Real Sociedad. Dopo un lungo corteggiamento da parte dei biancocelesti, è arrivata la svolta inaspettata: David Silva torna ...

ULTIME NOTIZIE MERCATO LAZIO – Il futuro di David Silva non andrà alla Lazio. Lo spagnolo rifiutato l’offerta biancoceleste e firma un biennale con la Real Sociedad ULTIME NOTIZIE MERCATO LAZIO – Davi ...Lazio, la beffa arriva dalla Spagna: David Silva è un nuovo giocatore della Real Sociedad. Dopo un lungo corteggiamento da parte dei biancocelesti, è arrivata la svolta inaspettata: David Silva torna ...