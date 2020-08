Il virologo Tarro: “Le mascherine? D’estate non servono, anzi sono nocive” (Di lunedì 17 agosto 2020) Roma, 17 ago – Non c’è solo l’infettivologo Matteo Bassetti a parlare di “politica del terrore” e a condannare l’allarmismo sul coronavirus. Anche il virologo Giulio Tarro è fortemente critico riguardo agli ultimi provvedimenti del governo giallofucsia e su Twitter va giù duro: “’Ci terrorizzano senza alcuna tesi scientifica! Dietro l’emergenza solo interessi politici’. Ignoranza e malafede sarebbero gli elementi alla base di questo comportamento che ruota intorno all’informazione sulla diffusione del virus”, ha cinguettato ieri sera il medico dopo l’ordinanza governativa. Stamani, Tarro ha tuonato di nuovo: “Le mascherine all‘aperto non servono a niente e d‘estate col caldo ... Leggi su ilprimatonazionale

enzono16 : RT @IlPrimatoN: L'affondo di Giulio Tarro: 'Con il caldo le mascherine sono nocive per la salute' - susannadavinci : RT @Rassegne_Italia: Il virologo Tarro: “Il governo ci terrorizza senza motivo, solo per ragioni politiche. Sono ignoranti e bugiardi”: htt… - SSaponelli : RT @il_cupo: Ormai i decessi si contano sulle dita di una mano. I contagi sono naturali, le terapie intensive vuote. Ma invece di guardare… - Bandito691 : RT @IlPrimatoN: L'affondo di Giulio Tarro: 'Con il caldo le mascherine sono nocive per la salute' - francescoburra3 : RT @il_cupo: Ormai i decessi si contano sulle dita di una mano. I contagi sono naturali, le terapie intensive vuote. Ma invece di guardare… -