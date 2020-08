Fornelli e non solo: come evitare gli sprechi di gas in casa (Di lunedì 17 agosto 2020) La vita in casa costa, e molti italiani se ne sono resi conto soprattutto durante il periodo di lockdown. Aumentando il tempo di permanenza fra le quattro mura domestiche, le spese relative alle risorse come il gas e la luce hanno subito un rialzo in certi casi davvero ampio. Sebbene l'estate sia una stagione che spesso ci vede fuori casa, fra vacanze e viaggi vari, in realtà non bisogna mai calare l'asticella dell'attenzione. A causa della negligenza, infatti, è facile cadere in certi errori (...) - Comunicati / No Home Leggi su feedproxy.google

GIGUG1N : vado in cucina che quei fornelli non si lucideranno da soli - axelfrebeugre : @126gian Eh mi sa che il problema era la padella io non usavo quella anche se ce l’ho a casa Hahah VOGLIO MORIRE fa… - annahox : @whats3rnamex ahahahah grande, io non mi metto ai fornelli per lo stesso motivo - CanesiCarlo : @groucho_wa @borghi_claudio @robersperanza Ahhahawh certo mi rimetto alla sua competenza intellettuale in materia s… - lydsnewt : gente che aggiunge cose senza chiedere, oppure assaggia e dice 'mh ma io metterei questo' no zio non lo voglio il c… -

Il molo Garibaldi è sostanzialmente predisposto, sul Fornelli invece servono interventi più strutturali. Gli obiettivi, insomma, non sono a breve termine". Ma aspetti tecnici a parte, c’ è una reale ...

Selena Gomez chef in quarantena in nuovo show HBO Max

(ANSA) - NEW YORK, 17 AGO - Cantante, attrice e ora anche chef. La nuova missione di Selena Gomez è ai fornelli. La popstar è infatti protagonista di un nuovo programma in onda su HBO Max. In 'Selena+ ...

