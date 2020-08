Discoteche, Daniela Santanché contro la chiusura risponde ballando: “Provvedimento senza senso. La mia resta aperta” (Di lunedì 17 agosto 2020) Daniela Santanché reagisce ballando alla stretta sulle Discoteche dopo i moltissimi casi di assembramento segnalati nel mese di agosto: “Conte ha deciso che non possiamo più ballare. Un provvedimento senza senso che non c’entra con l’aumento dei contagi, non ci sono evidenze scientifiche, c’è solo una limitazione delle Libertà! Questo governo non difende gli italiani ma i clandestini con il covid”. E a Tpi Santanché rincara la dose: “La mia discoteca resta aperta”, poi attacca: “Mi fanno paura le sinistre che non hanno lavorato mai: recludono i giovani e fanno scorrazzare gli extracomunitari. Il governo era in evidente difficoltà. A cominciare dai tamponi, che dovevano fare, e non riuscivano a ... Leggi su ilfattoquotidiano

