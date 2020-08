Covid-19, altri due casi a Mercato San Severino e Battipaglia (Di lunedì 17 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono due i casi positivi registrati dall’Asl di Salerno in merito all’analisi degli ultimi tamponi giunti nei laboratori di competenza dell’azienda sanitaria salernitana. In un caso si tratta di un paziente che è già ricoverato all’ospedale Ruggi di Salerno per altre patologie. La persona è residente nel comune di Mercato San Severino, dove ci sono altri due casi di Covid che interessano una coppia di coniugi. i i due focolai non sarebbero collegati, trattandosi nel secondo caso di una persona già ricoverata. L’altro caso positivo arriva dal Comune di Battipaglia. Si tratta di una persona rientrata da una vacanza in Spagna. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24

PALERMO - Controlli e tamponi nei principali aeroporti siciliani sui voli provenienti da Spagna, Grecia, Croazia e Malta e nei porti di collegamento della Sicilia con l'Isola dei Cavalieri. E’ il pian ...

La curva dei contagi sale ed il Governo corre ai ripari con un’ordinanza che sarà firmata a breve dal ministro della Salute ROMA - Stop alle discoteche e obbligo di mascherina anche all’aperto nei luo ...

