Coronavirus, Linus: “Le discoteche dovevano restare chiuse” (Di lunedì 17 agosto 2020) Per Linus non ci sono dubbi: “Le discoteche dovevano restare chiuse. Dietrofront tardivo e ipocrita”. Il suo commento. Per Linus, direttore artistico di Radio Deejay e direttore editoriale delle radio del gruppo Gedi, non ci sono dubbi. Alla domanda se sia giusto fermare i balli nelle discoteche risponde: “Penso che sia stato allucinante riaprirle”. Pasquale … L'articolo Coronavirus, Linus: “Le discoteche dovevano restare chiuse” è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna

