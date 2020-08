Coronavirus, Crisanti: “Chiusura delle discoteche? Provvedimento coraggioso e coerente, che dà un segnale ai giovani” (Di lunedì 17 agosto 2020) La chiusura delle discoteche “penso che sia un Provvedimento coraggioso e coerente, che mette fine a una Babele di voci e di provvedimenti e che sicuramente dà un segnale ai giovani”. Lo ha detto a Timeline, su Sky TG24 Andrea Crisanti, ordinario di microbiologia all’Università di Padova, commentando l’ultima stretta del Governo sui locali notturni e sulla movida. “Penso abbia anche un impatto sulle trasmissioni perché le discoteche sono un luogo in cui sicuramente è favorita la diffusione del virus, perché si entra involontariamente in contatto con persone che non si conoscono, aumenta la respirazione e chiaramente sono condizioni in cui si facilita l’infezione” L'articolo ... Leggi su ilfattoquotidiano

Ritorno in classe, Crisanti: “Impedire che un infetto entri a scuola perché le misure adottate non sono sufficienti”

“Io penso che, in una situazione di trasmissione diffusa” di Covid-19, “in alcune località si arriverà anche alla chiusura di 2-3 istituti che rientrano in quell’area. Ma credo che si debba evitare ...

