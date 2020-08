Ciclismo, Giro dell’Emilia 2020: data, orari, diretta tv e streaming (Di lunedì 17 agosto 2020) Martedì 18 agosto va in scena l’edizione 2020 del Giro dell’Emilia, consueto appuntamento bolognese con il grande Ciclismo internazionale che quest’anno segue ad appena tre giorni di distanza il Giro di Lombardia. Nuova sede di partenza: si parte infatti da Casalecchio di Reno e dopo 199,7 km i corridori arriveranno in vetta alla salita del Santuario di San Luca che verrà affrontata per ben cinque volte nel circuito finale. Corsa dura, che vedrà al via alcuni dei grandi nomi che si sono cimentati nel Giro di Lombardia ed anche per questo si preannuncia come appuntamento da non perdere. Giro DELL’EMILIA 2020: PERCORSO E ALTIMETRIA orari E TV – La corsa prenderà il via alle ore 11:30, mentre ... Leggi su sportface

