Chi è Giulia Latorre? La figlia di uno dei marò torna a parlare della sua omosessualità: “Amo le donne” (Di lunedì 17 agosto 2020) Giulia Latorre è la figlia di uno dei marò, nel 2016 ha fatto coming out. Oggi sogna il mondo dello spettacolo e la carriera militare Giulia Latorre è nota per essere la figlia di Massimiliano Latorre, accusato di omicidio in India per l’incidente del 2012 a bordo della nave Enrica Lexie. Negli anni la 26enne è finita spesso al centro del gossip, più volte ha manifestato il desiderio di far parte del mondo dello spettacolo. La Latorre ha fatto molto parlare di sé quando ha fatto coming out. In passato si era anche parlato della possibilità di vederla a Uomini e Donne, al Trono Gay, ma ad oggi non ha ancora preso parte alla trasmissione. Su ... Leggi su nonsolo.tv

RiccardoValoti : @1970Andreabo @FuffoBernardini @giorgiodean @PaolaDiCaro @mimmo_ferretti @AleCristofori87 @iomagni @giulia_mizzoni… - infrontofniall : @giulia_exe Esteticamente trovo molto attraente la mandibola ben definita e le fossette,mentre non mi piacciono i r… - Betty84758758 : vabbè ora so con chi ti sei mescolato a Phi!Stessa scena della tua storia,stessa canzone nello stesso momento!Ti pi… - buzugao : @Giulia_B @solferinolibri @RizzoliLibri Ma chi, quel Giovanni Allevi che per equivoco è stato considerato un fenome… - Mario12795963 : @78Lucadamico @Giulia_Giunta @Corriere Lo fanno apposta,per accostare chi osa porsi delle domande, fare delle criti… -