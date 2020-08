Brindisi, truffe online: denunciate 2 persone (Di lunedì 17 agosto 2020) Brindisi - I Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà due persone per truffa aggravata, on line,. In particolare sono ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno

Enrico_Liano : RT @LaGazzettaWeb: Brindisi, truffe online: denunciate 2 persone - LaGazzettaWeb : Brindisi, truffe online: denunciate 2 persone -

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi truffe Brindisi, truffe online: denunciate 2 persone La Gazzetta del Mezzogiorno Brindisi, truffe online: denunciate 2 persone

BRINDISI - I Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà due persone per truffa aggravata (on line). In particolare sono finit ...

Brindisi. Carabinieri denunciano due persone per truffa on line.

I Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà due persone per truffa aggravata (on line). In particolare: - un 29enne di Torin ...

BRINDISI - I Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà due persone per truffa aggravata (on line). In particolare sono finit ...I Carabinieri della Stazione di Brindisi Centro, a conclusione degli accertamenti, hanno denunciato in stato di libertà due persone per truffa aggravata (on line). In particolare: - un 29enne di Torin ...