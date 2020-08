Anderlecht: Vincent Kompany si ritira dal calcio e diventa allenatore (Di lunedì 17 agosto 2020) Da calciatore ad allenatore. “A casa sua” Vincent Kompany appende gli scarpini al chiodo e diventa immediatamente tecnico dell’Anderlecht. Il club belga ha annunciato l’accordo con l’ex difensore del Manchester City con un contratto quadriennale permettendogli di esordire in panchina domenica prossima nel match casalingo contro il Mouscron. “Lascio il calcio giocato perché vogliamo impegnarmi al cento per cento nel nuovo ruolo – ha spiegato Kompany -. L’ambizione resta la stessa: voglio restare qui per almeno quattro anni e dimostrare che l’Anderlecht può giocare un calcio moderno ottenendo buoni risultati“. Leggi su sportface

DiMarzio : #Anderlecht, #Kompany si ritira. Ma avrà un nuovo ruolo - sportface2016 : #Anderlecht | Vincent #Kompany si ritira dal calcio e diventa allenatore - ZenoEdoardo : Vincent #Kompany annuncia il ritiro, sarà l’allenatore dell’#Anderlecht. Poi ci spieghi come si fa a fare un gol co… - ismo_xx : RT @DiMarzio: #Anderlecht, #Kompany si ritira. Ma avrà un nuovo ruolo - CalcioPillole : Vincent #Kompany si ritira dal calcio giocato. Tornato all’#Anderlecht in qualità di giocatore/allenatore, l'ex ca… -

Ultime Notizie dalla rete : Anderlecht Vincent Kompany annuncia il ritiro: resterà all'Anderlecht GianlucaDiMarzio.com Kompany dice addio al calcio giocato: sarà il nuovo allenatore dell’Anderlecht

Dopo una grandissima carriera con il Manchester City e con la Nazionale belga, Vincent Kompany, nell’ultima stagione all’Anderlecht, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il comunicato è arri ...

Vincent Kompany si ritira a 34 anni: sarà il nuovo allenatore dell’Anderlecht

Vincent Kompany ha deciso di ritirarsi e dire basta con il calcio giocato dopo i tanti infortuni che hanno segnato il suo finale di carriera. L’ex difensore del Manchester City è già pronto per una nu ...

Dopo una grandissima carriera con il Manchester City e con la Nazionale belga, Vincent Kompany, nell’ultima stagione all’Anderlecht, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo. Il comunicato è arri ...Vincent Kompany ha deciso di ritirarsi e dire basta con il calcio giocato dopo i tanti infortuni che hanno segnato il suo finale di carriera. L’ex difensore del Manchester City è già pronto per una nu ...