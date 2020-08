Anche Nicola Ventola smentisce la sua partecipazione al GF VIP 5 (Di lunedì 17 agosto 2020) Manca molto molto poco alla partenza della quinta edizione del Grande Fratello VIP e mentre si cerca di scovare i nomi dei concorrenti del reality, arrivano Anche le smentite. Dal Magazine 361 erano arrivati ben 14 nomi, dati quasi per certi, se non ufficiali, in vista di questo GF VIP 5 ma poche ore fa, è arrivata l’ennesima smentita. Sono più le smentite, al momento, che le conferme. E questa volta è toccato a Nicola Ventola. Il suo nome, come vi dicevamo proprio ieri parlando della prossima edizione del reality, era trapelato da 361 Magazine, prima non si era mai accennato al calciatore. Una notizia bomba quindi, che però l’ex attaccante dell’Inter ha smentito questo pomeriggio con una semplice storia su Instagram. Pochi fronzoli, poche parole. Nicola ... Leggi su ultimenotizieflash

