Verona | travolto da un masso | muore 20enne 

Verona choc: 20enne muore a causa di un masso. Il ragazzo stava passando nella località quando c'è stato un impatto tremendo che non gli ha dato scampo. Ecco la drammatica ricostruzione dell'incidente. Incidente terribile a Verona: un ragazzo di 20 anni è morto dopo essere stato travolto in pieno da un masso staccatosi da una …

VELO VERONESE. Gravissimo incidente in Lessinia. Un 20enne ha perso la vita dopo essere rimasto schiacciato da un grosso masso. L'allerta è scattata intorno alle 17.30 di oggi, domenica 16 agosto, all ...L’allerta è scattata intorno alle 17.30 di oggi, domenica 16 agosto, alla Grotta dell’orso a Velo Veronese in provincia di Verona. In azione soccorso alpino, ambulanza e carabinieri. Da Trento è decol ...