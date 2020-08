Ufficiale, il Napoli cede Vrakas. Torna al PAOK (Di domenica 16 agosto 2020) Napoli, ceduto Vrakas al PAOK Il Napoli ha ceduto il greco Georgios Vrakas, ritornerà in Grecia al PAOK. Il fantasista della primavera azzurra, è il … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

news24_napoli : UFFICIALE – L’azzurrino Vrakas: è addio, torna al PAOK #Napoli - GhostJR_ : +++ UFFICIALE +++ ?? Notizia clamorosa nel Napoli Twitter ?? ?? Cane UFFICIALE a @coldblackarrow, manca solo la firma. ?? Presto aggiornamenti - news24_napoli : UFFICIALE – Primavera Napoli, saluta Vrakas: il greco torna al Paok… - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 UFFICIALE – Coronavirus, i dati nazionali: 479 nuovi contagiati (+327 p… - DavideLusinga : Ufficiale: Il giovane Georgios #Vrakas torna al Paok Salonicco dopo 2 anni nella Primavera del #Napoli in cui ha co… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Napoli

TUTTO mercato WEB

James Rodriguez, centrocampista del Real Madrid, dopo aver disputato due anni in prestito al Bayern Monaco è tornato alla Casa Blanca, dove però non ha brillato. Vicino al Napoli lo scorso anno -per q ...In attesa del nuovo allenatore, favorito l'ex Carpi Giancarlo Riolfo, il Napoli in attesa del prossimo campionato di Primavera 2, rimodella l'organico cedendo i fuori quota In attesa del nuovo allenat ...