Serie B, finale playoff: Frosinone-Spezia 0-1, decide Gyasi (Di domenica 16 agosto 2020) Un gol per sognare. Spezia a 90 minuti dalla storia. Gyasi segna, Italiano spera. I tifosi, da casa, incrociano le dita: lo Spezia batte 1-0 il Frosinone allo Stirpe e si avvicina alla prima ... Leggi su gazzetta

Eurosport_IT : La serie finale che ha incoronato Ronnie O'Sullivan campione del mondo?? Che spettacolo!?? #EurosportSNOOKER |… - SkySport : FROSINONE-SPEZIA 0-1 Risultato finale ? ?#Gyasi (21') ? ? - Sport_Mediaset : #SerieB, finale playoff: primo round allo #Spezia, decide Gyasi. #SportMediaset - zazoomblog : Serie B Spezia vede la A: Frosinone piegato in casa nell’andata della finale playoff - #Serie #Spezia #Frosinone… - wildeneith : RT @Gaara_sB1tch: Comunque è un po’ inutile che vi lamentiate degli spoiler quando Twitter è PIENO di sondaggi su serie tv e anime del tipo… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie finale

FROSINONE - Vittoria preziosissima dello Spezia allo Stirpe nella finale d'andata playoff: in casa del Frosinone, i ragazzi di Italiano s'impongono con la rete di Gyasi nel primo tempo e si mettono la ...Puoi avviare una videochiamata dalla pagina del profilo del tuo contatto e attivare o disattivare il video in qualsiasi momento questa funzione durante le chiamate vocali. Come tutti gli altri contenu ...