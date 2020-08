Scomparsa giovane minorenne nel modenese, ricerche in corso (Di domenica 16 agosto 2020) La giovane Fadila è uscita di casa la mattina di Ferragosto e non vi ha più fatto ritorno. Sono in corso le ricerche da parte dei Carabinieri. C’è grande apprensione nel modenese per una ragazzina non ancora maggiorenne, Scomparsa il giorno di Ferragosto, in mattinata. I carabinieri di Carpi hanno attivato le ricerche per Fadila, … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

La zia e la cugina condannate all'ergastolo. L'avvocato Coppi, convinto della loro innocenza, ha fatto ricorso alla Corte europea dei diritti del'uomo Sono già passati dieci anni da quando Avetrana di ...

Soliera (Modena) – Scomparsa minorenne nel modenese: ricerche dei carabinieri

Scompare il giorno di Ferragosto. I carabinieri di Carpi (Modena) hanno attivato le ricerche per una ragazza minorenne di origine marocchina, Fadila, residente a Soliera insieme alla famiglia. Questa ...

