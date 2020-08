Puglia, bimbo di un anno e mezzo cade in piscina e muore (Di domenica 16 agosto 2020) In Puglia un bambino di soli 20 mesi è caduto nella piscina di una villa privata, annegando. L’arrivo dei soccorsi, i quali hanno tentato di rianimarlo, è stato vano La giornata di Ferragosto, che dovrebbe essere passata all’insegna della convivialità e della spensieratezza, per una famiglia in Puglia si è trasformata in tragedia. Un bimbo … L'articolo proviene da www.inews24.it. Leggi su inews24

Agenzia_Italia : Bimbo di 20 mesi annega in piscina, tragedia a Ferragosto in Puglia - Notiziedi_it : Bimbo di 20 mesi annega in piscina, tragedia a Ferragosto in Puglia - rosatoeu : Puglia, bimbo di 20 mesi annega in piscina nel Tarantino. La tragedia a Palagiano: il piccolo sfuggito al controllo… - sulsitodisimone : Bimbo di 20 mesi annega in piscina, tragedia a Ferragosto in Puglia - lavocemanduria : Tragedia nel tarantino bimbo di 20 mesi annega in piscina -