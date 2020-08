Oms, 294.000 casi in 24 ore, il numero più alto dall'inizio (Di domenica 16 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 16 AGO - Sono 294.000 i nuovi casi di coronavirus nel mondo nelle ultime 24 ore, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Lo ha detto l'Organizzazione mondiale della sanità secondo ... Leggi su corrieredellosport

SkyTG24 : Oms: 294.000 casi in 24 ore, è il numero più alto dall’inizio della pandemia - Lukas95976035 : Oms, 294.000 casi in 24 ore, numero più alto da inizio - Mondo - ANSA - fisco24_info : Oms, 294.000 casi in 24 ore, numero più alto da inizio: Oltre 21 milioni di contagi in totale - iconanews : Oms, 294.000 casi in 24 ore, il numero più alto dall'inizio - GiaPettinelli : Oms, 294.000 casi di #coronavirus in 24 ore, numero più alto da inizio pandemia. Oltre 21 milioni di persone sono s… -

Ultime Notizie dalla rete : Oms 294 Coronavirus, Oms: oltre 294mila casi in 24 ore, record giornaliero | In Francia più di 3mila nuovi contagi TGCOM Record di casi di coronavirus nel mondo: 294 mila in 24 ore

È record di casi giornalieri di Covid-19 nel mondo: secondo i dati dell'Oms sono stati oltre 294 mila i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, il dato più alto da inizio pandemia. Lo riporta la ...

Oms, 294.000 casi in 24 ore, il numero più alto dall'inizio

(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Sono 294.000 i nuovi casi di coronavirus nel mondo nelle ultime 24 ore, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Lo ha detto l'Organizzazione mondiale della sanità second ...

È record di casi giornalieri di Covid-19 nel mondo: secondo i dati dell'Oms sono stati oltre 294 mila i nuovi contagi registrati nelle ultime 24 ore, il dato più alto da inizio pandemia. Lo riporta la ...(ANSA) - ROMA, 16 AGO - Sono 294.000 i nuovi casi di coronavirus nel mondo nelle ultime 24 ore, il numero più alto dall'inizio della pandemia. Lo ha detto l'Organizzazione mondiale della sanità second ...