MotoGp, la rabbia di Morbidelli: 'Zarco è un mezzo assassino. Quella frenata non si fa' (Di domenica 16 agosto 2020) Non ha usato giri di parole Franco Morbidelli. 'Zarcoè un mezzo assassino'. Il pilota italiano stretto dall'avversario è caduto durante il Gp d'Austria e la sua moto è schizzata in aria, sfiorando gli ... Leggi su leggo

SkySportMotoGP : La rabbia di @ValeYellow46 dopo l'incidente tra Zarco e Morbidelli: 'Il santo dei motociclisti ha fatto un grande l… - ShayISsoCute : RT @SkySportMotoGP: La rabbia di @ValeYellow46 dopo l'incidente tra Zarco e Morbidelli: 'Il santo dei motociclisti ha fatto un grande lavor… - pierarobasto : RT @SkySportMotoGP: La rabbia di @ValeYellow46 dopo l'incidente tra Zarco e Morbidelli: 'Il santo dei motociclisti ha fatto un grande lavor… - UgoBaroni : RT @SkySportMotoGP: La rabbia di @ValeYellow46 dopo l'incidente tra Zarco e Morbidelli: 'Il santo dei motociclisti ha fatto un grande lavor… - giuseppefiat700 : RT @SkySportMotoGP: La rabbia di @ValeYellow46 dopo l'incidente tra Zarco e Morbidelli: 'Il santo dei motociclisti ha fatto un grande lavor… -