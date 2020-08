Maria De Filippi parla del figlio Gabriele e confessa di voler diventare nonna (Di domenica 16 agosto 2020) Bravissima a intervistare gli altri e a carpire anche i sentimenti più nascosti, Maria De Filippi raramente racconta i dettagli della sua vita privata. Questa volta, però, la celebre conduttrice si è lasciata andare e, svelando alcuni dettagli sul suo lavoro e parlando del figlio Gabriele, ha rivelato anche uno dei suoi più grandi desideri. Sono passati 25 anni da quanto Maria De Filippi ha detto sì a Maurizio Costanzo. Una lunga e solida storia d’amore, la loro, che non ha mai conosciuto vere e proprie crisi. A rivelarlo la stessa conduttrice che, al settimanale Gente, ha dichiarato di non aver mai neanche lontanamente pensato di lasciare il marito e di essere a lui grata anche per i successi ottenuti durante la sua ... Leggi su dilei

