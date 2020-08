Lutto per Megan Gale: trovato morto il fratello, era scomparso da una settimana (Di domenica 16 agosto 2020) Grave Lutto per Megan Gale, la modella e attrice australiana che in Italia è diventata celebre grazie soprattutto agli spot della Omnitel. L’indimenticabile bellezza australiana sta vivendo un tragico Lutto: poche settimane fa è stato trovato morto suo fratello Jason. Una morte circondata dal dolore per altre dolorose perdite. morto Jason, fratello di Megan Gale Stando a quanto riportano le fonti estere, il corpo di Jason Gale è stato ritrovato il 22 luglio, dopo che era scomparso da una settimana. L’ultima volta era stato visto in un distributore di benzina a Pingelly, nell’Australia ... Leggi su thesocialpost

La Spezia - Si terranno domani, lunedì 17 agosto, i funerali di Valter Riva figura storica della borgata di Muggiano del Palio del Golfo. Per anni porta gonfalone e persona sempre presente alle sfilat ...

Chi era Antonella Chiarello. Molti follower dell'artista salentina, probabilmente, si sono chiesti chi fosse Antonella Chiarello, la cui scomparsa ha segnato in modo così profondo Emma Marrone. Sulle ...

