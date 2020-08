L’Udinese accontenta Fofana. Il Lens lo aspetta domani, conferme dalla Francia (Di domenica 16 agosto 2020) Fofana aveva detto di volere il Lens a tutti i costi, verrà accontentato. L’Equipe di stamattina ha annunciato che il centrocampista domani sarà in Francia per le visite. Fofana aveva sempre detto di aver fatto una scelta legata all’ambiente, allo stadio, a un pressing che lo aveva subito convinto. L’Udinese aveva sempre chiesto 25 milioni per la cessione (bonus compresi), Fofana aveva richieste anche in Italia, possibile che abbia fatto uno sconto di cinque o sei milioni. Di sicuro la volontà di Fofana alla fine è stata rispettata. Foto: Instagram Fofana L'articolo L’Udinese accontenta Fofana. Il Lens lo aspetta ... Leggi su alfredopedulla

