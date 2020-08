I drive-in sulle barche in arrivo anche negli USA (Di domenica 16 agosto 2020) Dopo l'esperienza in Italia, il cinema drive-in si fa in barca anche nelle principali città degli Stati Uniti, dove arriverà molto presto. "Siamo sulla stessa barca", avrà adesso un significato tutto nuovo: anche negli USA il cinema prenderà il largo e presto in alcune delle principali città degli Stati Uniti si passerà ai drive-in su barca Infatti, al posto delle auto, verranno utilizzate alcune barche per assistere agli spettacoli. Il drive-in è ritornato di moda durante la pandemia. Grazie alle auto, le persone sono potute andare al cinema, sedendosi in totale sicurezza e il distanziamento sociale era garantito anche nell'eventualità in cui si fossero formati grandi raduni. Parigi è stata ... Leggi su movieplayer

arcio001 : @citroenitalia Ne ho ordinata una lo scorso maggio con consegna 24 settembre; ci sono ritardi sulla produzione? Co… - leofala72 : @mrphelz @Drive_BEV @vaielettrico Le aziende di TP sono già delle partecipate, basta mettere nei consigli di ammini… - zittoebaciamii : one drive, apro safari, tutto chiuso, mi aveva azzerato tutto, io tipo 'aiutooo ora devo riaccedereeee' panico prop… -

Ultime Notizie dalla rete : drive sulle I drive-in sulle barche in arrivo anche negli USA Movieplayer.it Coronavirus: a Roma 18 nuovi casi, nel Lazio 58 in totale. I dati delle Asl a Ferragosto

Ferragosto ai tempi del Coronavirus per Roma, alle prese negli ultimi giorni con un aumento dei contagi che coinvolge tutto il Lazio. Sono 58 i nuovi casi comunicati nel Lazio a Ferragosto. Il bollett ...

Asl Roma 3: “Drive in aperto anche nel pomeriggio per aumento richiesta tamponi”

Casal Bernocchi – Aumenta la richiesta di tamponi per sospetti contagi da covid-19 e per rispondere alle nuove esigenze la Asl Roma 3 ha disposto l’apertura del drive in anche di pomeriggio a partire ...

Ferragosto ai tempi del Coronavirus per Roma, alle prese negli ultimi giorni con un aumento dei contagi che coinvolge tutto il Lazio. Sono 58 i nuovi casi comunicati nel Lazio a Ferragosto. Il bollett ...Casal Bernocchi – Aumenta la richiesta di tamponi per sospetti contagi da covid-19 e per rispondere alle nuove esigenze la Asl Roma 3 ha disposto l’apertura del drive in anche di pomeriggio a partire ...