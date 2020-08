«Ho il virus»: tossisce in faccia a una donna che gli aveva chiesto di mettere la mascherina sul treno – Il video (Di domenica 16 agosto 2020) 15 agosto, 17.20, treno Termini Imerese-Aeroporto Punta Raisi a Palermo. A un certo punto sale un uomo, sui 35-40 anni, con una bici. Non indossa la mascherina (necessaria per contenere la pandemia del Coronavirus) e «non intende proprio farlo, è riluttante». Quando un passeggero, «di origini campane, in viaggio con la famiglia», gli fa presente che non è corretto un comportamento simile, che su un treno va indossata la mascherina e che, dunque, può essere pericoloso per la salute degli altri, lui va su tutte le furie. Cosa è accaduto «A un certo punto tossisce di fronte alla moglie dell’uomo, poi dice “Stammi lontano che ho il virus” e li insulta chiamandoli “terroni, tornatevene a ... Leggi su open.online

Odissea per un grossetano che vuole sottoporsi all’esame perché teme di essere positivo al Covid-19: dovrà attendere almeno quattro giorni grosseto Se hai i sintomi tipici dell’influenza e ti sorge ...

Lo sfogo di una giovane mamma anconetana, che è voluta intervenire attraverso il nostro giornale sulla questione delle vacanze all'estero ai tempi del Coronavirus. Non citiamo il nome della donna, sia ...

