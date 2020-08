George Carmack il 16 agosto 1896 trova una pepita nel Klondike: inizia la corsa all’oro (Di domenica 16 agosto 2020) Il 16 agosto 1896 si verificò un evento del tutto casuale che, di fatto, diede il via a quella che storicamente viene definita la corsa all’oro nel Klondike, regione dello Yukon, nel Canada nord-occidentale. George Carmack trovò per la prima volta una grossa pepita nel Klondike River. In realtà, fin dal 1830 avevano cominciato a … Leggi su periodicodaily

Ultime Notizie dalla rete : George Carmack Cosa fare con le tracce scomode del nostro passato - Igiaba Scego Internazionale