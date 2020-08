Esclusiva: Mayoral, il Valencia spinge per chiudere. Ma lui aspetta ancora la Lazio (Di lunedì 17 agosto 2020) Borja Mayoral e la Lazio: confermiamo la base di intesa con il Real Madrid, raccontata lo scorso 31 luglio, 15 milioni per il cartellino, percentuale su futura vendita e relativo sull’ingaggio da quasi tre milioni (con i bonus) a stagione. Cos’è accaduto negli ultimi 15 giorni? Semplicemente Tare, sempre molto interessato all’attaccante malgrado l’arrivo di Muriqi e con Caicedo in uscita, ha chiesto qualche giorno di tempo. Il Valencia è fortemente interessato, notizia di qualche giorno fa riciclata anche in Italia. Ma Mayoral vuole ancora aspettare: tra la Spagna e la Serie A preferirebbe un’esperienza con la Lazio, è la sua priorità. Ora tocca a Tare, senza far scivolare ancora troppi ... Leggi su alfredopedulla

