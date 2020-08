Discoteche: vertice governo-Regioni nel pomeriggio, verso la chiusura in tutta Italia Vi prenderanno parte alcuni ministri (Di domenica 16 agosto 2020) Le preoccupazioni palesi di vari ministri, l’iniziativa già presa da alcune Regioni (vedi Calabria e Basilicata). Ma non da tutte. Va trovato un punto comune e gli enti territoriali, alla fine, dovranno agire in maniera univoca. Oggi alle 16 il vertice fra governo e Regioni, tema le Discoteche. La chiusura in tutta Italia è prospettiva sempre più concreta. L'articolo Discoteche: vertice governo-Regioni nel pomeriggio, verso la chiusura in tutta Italia <small class="subtitle">Vi prenderanno parte alcuni ... Leggi su noinotizie

E' stata fissata alle 16 di oggi (domenica 16 agosto) una riunione del coordinamento tra Governo e Regioni dedicato alle discoteche e ai luoghi da ballo. Per il governo parteciperanno i ministri Bocci ...

«Coviddi? Non c’è più», dice al Tg1 una ragazza italiana mentre balla in una discoteca in Croazia. Ma i contagi aumentano di giorno in giorno, in Italia e in tutta Europa (3mila solo quelli registrati ...

